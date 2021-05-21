انطلاق الحلقة الأولى من برنامج «هي وهما» على قناة الحدث

انطلقت الخميس الحلقة الأولى من البرنامج «هي وهما» الذى تقدمة الإعلامية أميرة عبيد عبر شاشة الحدث اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء كل خميس.





وجاءت الحلقة الأولي تحت عنوان المرأة العاقلة تبني بيتها والسفيهة تهدمه، حيث استضافت الدكتورة إيمان الريس استشاري العلاقات الأسرية والتربوية.



