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انطلاق الحلقة الأولى من برنامج «هي وهما» على قناة الحدث
الجمعة 21/مايو/2021 - 07:03 ص
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انطلقت الخميس الحلقة الأولى من البرنامج «هي وهما» الذى تقدمة الإعلامية أميرة عبيد عبر شاشة الحدث اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء كل خميس.
وجاءت الحلقة الأولي تحت عنوان المرأة العاقلة تبني بيتها والسفيهة تهدمه، حيث استضافت الدكتورة إيمان الريس استشاري العلاقات الأسرية والتربوية.
ويترأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي والإعلامي محمد موسى مقدم برنامج "خط أحمر".
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