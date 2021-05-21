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«استشاري العلاقات الأسرية» تحذر من صفحات التواصل: بتخرب البيوت
الجمعة 21/مايو/2021 - 07:05 ص
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حذرت الدكتورة إيمان الريس «استشاري العلاقات الأسرية»، المرأة من الانصياع وراء الاستشارات التي يطلقها بعد المخربين والهواة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن العلاقات الأسرية، قائلة: "بتخرب البيوت"
وأضافت إيمان الريس خلال حوارها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، الصراحة والوضوح بين الرجل وزوجته أفضل الطرق لحل المشاكل الأسرية بينهما دون الرجوع إلى أحد.
وتابعت «استشاري العلاقات الأسرية»، الاحترام المتبادل بين الزوجين يساهم بشكل قوي في بناء الأسرة، ويجب على الزوجة أن تحرص على بيتها بشكل قوى وعدم اللجوء إلى الطلاق إلا للضرورة القصوى بعد خوضها عدة محاولات لحل الأزمة لأن تدمير الأسرة من الأشياء الصعبة.
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