«استشاري العلاقات الأسرية» تحذر من صفحات التواصل: بتخرب البيوت

حذرت الدكتورة إيمان الريس «استشاري العلاقات الأسرية»، المرأة من الانصياع وراء الاستشارات التي يطلقها بعد المخربين والهواة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن العلاقات الأسرية، قائلة: "بتخرب البيوت"





وأضافت إيمان الريس خلال حوارها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، الصراحة والوضوح بين الرجل وزوجته أفضل الطرق لحل المشاكل الأسرية بينهما دون الرجوع إلى أحد.



