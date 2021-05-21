خبيرة أسرية: 4 أسباب وراء تغير سلوكيات الفتاة بعد الزواج (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان الريس، استشاري العلاقات الأسرية، إنه يجب أن يكون هناك عدل في العلاقة بين الأزواج وذويهم من الأباء والأمهات، فعلى سبيل المثال لا يجوز أن تطالب الأم ابنها أن يعيش معها وأن تخدمه زوجتها، في حين أنها تطالب بأن تعيش ابنتها في منزل مستقل بعيدا عن حماتها، موضحة أنه يجب هناك عدل في تعامل مع ابنتها وزوجة ابنها، لكي نحصل على البركة في منازلنا وعلاقتنا الإنسانية بين الجميع.



وأضافت الدكتورة إيمان الريس خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد، على قناة الحدث اليوم، أن الرجل حينما يذهب لخطبة فتاة، ويجد أن المنزل به رجل يحكم ويتكلم بحساب، سيحترم البيت وزوجة المستقبل، موضحة أنه لا يوجد رجل يقوم بتربية "قليلة أدب أو معندهاش حياء".



وتابعت، أن من أسباب تغير سلوكيات البنت بعد الزواج، هو الإعلام والأصدقاء ومتابعة السوشيال ميديا، موضحة أن الزوجة التي تتابع السوشيال ميديا والحديث عن الهدايا المتداولة بين الأزواج تسبب مشكلات لأن الواقع الافتراضي للسوشيال ميديا ليس صحيحا، لأن الشخص المكتفي أو السعيد لا يوضح أو ينشر ذلك عبر السوشيال ميديا، موضحة أن هناك فتيات لديها تطلعات كبيرة قد لا تناسب الزوج أو الرجل الذي تقدم للارتباط بها.