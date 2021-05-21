في أولى حلقات برنامجها.. محمد موسى يغازل زوجته: تلميذتي بقت أستاذة.. والأخيرة: أنت حبيبي

هنأ الإعلامي محمد موسي زوجته الإعلامية أميرة عبيد بعد أول ظهور لها في برنامجها الجديد "هي وهما" عبر قناة الحدث اليوم.





وفاجأ "موسى" زوجته باتصال هاتفي على الهواء أثنا تقديمها برنامج "هي وهما"، معربا عن ثقته بنجاح برنامجها الجديد ليتبادل وصلة غزل قائلا: أنا سعيد إننا شايفك قدامي على الشاشة وتنبأتلك بمستقبل كبير لأنك شاطرة.. ومبسوط إن في تلميذتي الشاطرة بقت النهاردة أستاذة.





من جانبها ردت الإعلامية أميرة عبيد قائلة: "أنت أستاذي وحبيبي وكل حاجة في حياتي وربنا يباركلي في عمرك.



