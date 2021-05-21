Advertisements

إيمان الريس: بعض الرجال ضاعت عندهم النخوة لهذه الأسباب (فيديو)

الجمعة 21/مايو/2021 - 07:11 ص
ايمان الريس
ايمان الريس
Advertisements
قالت الدكتورة إيمان الريس، استشاري العلاقات الأسرية، إن عدم احترام الأب لنفسه في حياته بشكل عام، تؤدي لعدم احترام أبنائه له بالطبع، موضحة أنه ليس شرطا أن ينشأ الأبناء بنفس نشأة الآباء، موضحة أن بعض الآباء والأبناء حاليا يمزحون معا باليد والضرب والألفاظ بدعوى صداقة الأب للابن، وهو أمر خاطئ.

وأضافت الدكتورة إيمان الريس خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد، على قناة الحدث اليوم، أن البعد عن الله والتعلق ومتابعة السوشيال ميديا يؤدي لاكتساب صفات سيئة قد تؤدي لعدم الاحترام بين الأبناء والأباء، كأن تكون البنت على علاقة بشاب أو شباب ووالدها يعلم ذلك لكنه لا ينهرها أو يعاقبها.

وتابعت، أن هناك بعض الرجال ضاعت عندهم النخوة والرجولة والشرف والحياء، وترتب على ذلك قيامهم بعرض زوجاتهم على النت من خلال الغناء أو عرض أنفسهن أثناء الطبخ أو أي أمور أخرى من هذا القبيل، موضحة أن الرجل الذي لا يشعر بـ"وجع القلب" بسبب سلوك زوجته، ينشأ عن ذلك تربية ليست سوية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نصائح للزواج بوابة الفجر اميرة عبيد الفجر

أخبار تهمك

قرار عاجل من المتحدة للخدمات الإعلامية بعد رحيل سمير غانم

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف علي تفاصيل جنازة الفنان الراحل سمير غانم

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. السيسي بعد مكالمة بايدن: اتطلع لتقوية العلاقات بين البلدين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الصفقة الكبرى توافق على الانضمام إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يفاجئ حسين الشحات بقرار جديد

منذ حوالي 16 ساعة

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ يوم

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن وقف إطلاق النار في فلسطين

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 16 ساعة

بعد وفاته.. تعرف على وصية سمير غانم بخصوص بناته

منذ حوالي 11 ساعة

بقيادة شيكابالا.. الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة الساحر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 1153حالة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تعرف السبب الحقيقي لوفاة سمير غانم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على طلائع الجيش

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

للأمهات.. هذه الأسباب وراء عصبية ابنكِ المراهق

القانون لا يحمي الأمهات.. "مطلقات" يناضلن بالمحاكم لإجبار الآباء على رؤية أبنائهم

كيف تعاقب طفلك دون إيذاء ؟ مصطفى حسني يجب (فيديو)

حفاظا على الأسرة.. "بيت العائلة" يوصي الأزواج بقضاء وقت أطول مع زوجاتهم وأولادهم

"بيت العائلة" يختتم دورة تدريبية لتفعيل دور الأب في تقوية الترابط الأسري

استشاري علاقات أسرية تكشف خطورة التنمر وكيفية التعامل معه.. (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:50 م

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

عاجل - أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على طلائع الجيش

11:27 م

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

05:23 م

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 1153حالة جديدة

01:44 ص

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

08:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله