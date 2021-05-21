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إيمان الريس: بعض الرجال ضاعت عندهم النخوة لهذه الأسباب (فيديو)
الجمعة 21/مايو/2021 - 07:11 ص
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قالت الدكتورة إيمان الريس، استشاري العلاقات الأسرية، إن عدم احترام الأب لنفسه في حياته بشكل عام، تؤدي لعدم احترام أبنائه له بالطبع، موضحة أنه ليس شرطا أن ينشأ الأبناء بنفس نشأة الآباء، موضحة أن بعض الآباء والأبناء حاليا يمزحون معا باليد والضرب والألفاظ بدعوى صداقة الأب للابن، وهو أمر خاطئ.
وأضافت الدكتورة إيمان الريس خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد، على قناة الحدث اليوم، أن البعد عن الله والتعلق ومتابعة السوشيال ميديا يؤدي لاكتساب صفات سيئة قد تؤدي لعدم الاحترام بين الأبناء والأباء، كأن تكون البنت على علاقة بشاب أو شباب ووالدها يعلم ذلك لكنه لا ينهرها أو يعاقبها.
وتابعت، أن هناك بعض الرجال ضاعت عندهم النخوة والرجولة والشرف والحياء، وترتب على ذلك قيامهم بعرض زوجاتهم على النت من خلال الغناء أو عرض أنفسهن أثناء الطبخ أو أي أمور أخرى من هذا القبيل، موضحة أن الرجل الذي لا يشعر بـ"وجع القلب" بسبب سلوك زوجته، ينشأ عن ذلك تربية ليست سوية.
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