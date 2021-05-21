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استشاري علاقات أسرية: المرأة العاقلة لا تغضب ومسامحة

الجمعة 21/مايو/2021 - 07:12 ص
ايمان الريس
ايمان الريس
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قالت الدكتورة إيمان الريس «استشاري العلاقات الأسرية»، إن الرجل يريد أن تكون زوجته حنونة ومسامحة وهادئة وعاقلة لأنه يراها أم له ولأولاده، لافتة أن الفتاة يجب عليها أن تبتعد عن الرجل الأناني ودائم الشك في تصرفاتها.

وأضافت إيمان الريس خلال حوارها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، الرجولة هي اعتماد الأطفال من الصغر علي أنفسهم محذرة الأمهات من خطورة تربية أبنائهم وإحضار لهم كل طلباتهم دون عناء أو مشقة وأخته تقوم عل خدمته ووالدته تساعده في كل شيء.

وتابعت «استشاري العلاقات الأسرية»، الزوجة تستطيع أن تحافظ على بيتها وتحتوى زوجها ولا تثير أعصابه، لأن المرأة التي تحب زوجها تحب أن تراه سعيدًا، وتسير على قدر حاجتها ولا تنظر إلى غيرها.

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بوابة الفجر اميرة عبيد الفجر

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