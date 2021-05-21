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خبيرة أسرية: 3 صفات إذا توفروا في الرجل على المرأة الابتعاد عنه فورا (فيديو)

الجمعة 21/مايو/2021 - 07:14 ص
أرشيفية
أرشيفية
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قالت الدكتورة إيمان الريس، استشاري العلاقات الأسرية، إن هناك بعض السلوكيات عند الزوجات ممكن أن يغيرها الزوج بشرط أن تكون على "أرض طيبة"، بمعنى أنه تربيتها سليمة وأخلاقها ممتازة وغير ذلك من الأمور الجيدة، ومن السلوكيات القابلة للتغيير "ضبط مواعيد الخروجات والفسح على سبيل المثال على يوم محدد"، أو تعديل سلوك آخر مشابه لهذا الأمر.

وأضافت الدكتورة إيمان الريس خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد، على قناة الحدث اليوم، أنه لا نستطيع تغيير كل الصفات في الرجال، فمثلا "مينفعش راجل مش حنين نقوله خليك حنين، أو مش جدع أو راجل ونقوله خليك راجل" وهكذا، موضحة أن كل شخص له طريقة معينة في التعامل معه لكي يستمر الزواج.

وتابعت أن هناك 3 صفات إذا توفروا في الرجل يجب على المرأة ألا ترتبط به، وهي البخل والكذب "وبتاع الستات"، وإذا استطاعت الزوجة أن تتخطى هذه الصفات في الرجل وتزوجته، فإنها تعيش معه حياة صعبة.

وأردفت، أن من أسباب تغير سلوكيات البنت بعد الزواج، هو الإعلام والأصدقاء ومتابعة السوشيال ميديا، موضحة أن الزوجة التي تتابع السوشيال ميديا والحديث عن الهدايا المتداولة بين الأزواج تسبب مشكلات لأن الواقع الافتراضي للسوشيال ميديا ليس صحيحا، لأن الشخص المكتفي أو السعيد لا يوضح أو ينشر ذلك عبر السوشيال ميديا، موضحة أن هناك فتيات لديها تطلعات كبيرة قد لا تناسب الزوج أو الرجل الذي تقدم للارتباط بها.

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بوابة الفجر اميرة عبيد الفجر

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