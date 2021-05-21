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خبيرة أسرية: إذا لم يستطع الزوج تقويم زوجته عليه ألا ينجب منها لهذا السبب (فيديو)

الجمعة 21/مايو/2021 - 07:15 ص
ايمان الريس
ايمان الريس
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قالت الدكتورة إيمان الريس، استشاري العلاقات الأسرية، إن الفتاة التي لم تشبع في منزل أهلها، تضل طوال حياتها على هذه الطريقة ولا تتغير أبدا وتراقب الناس، وتنظر للأمور الناقصة فقط وليست الكاملة.

وأضافت الدكتورة إيمان الريس خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد، على قناة الحدث اليوم، أن الزوجة التي بها عيوب، إذا لم يستطع الزوج إيقافها عند حدها، سيتعب كثيرا، ويتم ذلك عن طريق استغلال نقاط ضعفها، مثل "لو هي بتحب الخروجات طول الوقت مع أصحابها حدد لها معاد معين"، وغير ذلك من الأمور المشابهة.

وتابعت إيمان الريس، إذا لم يستطع الرجل تقويم زوجته بالطريقة المناسبة لكي تستقيم الحياة معها، فلا ينجب منها أطفال كثيرة لأنه النشء سيحمل تفاصيل وتربية سيئة جدا، موضحة أن البعد عن الله والتعلق ومتابعة السوشيال ميديا يؤدي لاكتساب صفات سيئة قد تؤدي لعدم الاحترام بين الأبناء والأباء.

وأردفت: أن عدم اهتمام الرجل بأخته ووالدته بعد زواجه كما كان يفعل في السابق، يؤدي لحدوث المشكلات والفجوات بين زوجته وأخته ووالدته، موضحة أن الرجل هو المسؤول بشكل كامل عن العلاقة السوية بين زوجته وعائلته كلها.

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بوابة الفجر اميرة عبيد الفجر

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