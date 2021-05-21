استشاري علاقات أسرية: الرجل بيهرب من التعامل مع المرأة المتسلطة (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان الريس «استشاري العلاقات الأسرية»، إن المرأة السفيهة لديها شعور بالرضى عن نفسها، وكذلك أيضا الزوجة الخائنة والكذابة فجميعهن يبحثن عن مبررات لأفعالهن، مشيرة أن المرأة التي تخاف الله هي من تحاسب نفسها وتعترف بأخطائها.





وأضافت إيمان الريس خلال حوارها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، "المرأة السفيهة لا تتعظ إلا بتعرضها لصدمة شديدة سواء في صحتها أو أحد أفراد أسرتها.



