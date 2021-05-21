خبيرة علاقات أسرية تكشف أضرار الحديث عن العلاقات السابقة أمام شريك الحياة (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان الريس، استشاري العلاقات الأسرية، إن الرجل يجب عليه أن يكون رحيما بزوجته ويشعر بها، ولا يكون قاسيا عليها، وبعض الأزواج لديه صفات قد تجعل الزوجة تنفر منه مثل القسوة وعدم النظافة الشخصية وقصصه القديمة في الارتباط والتي يتحدث عنها بشكل متكرر.





وأضافت الدكتورة إيمان الريس خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد، على قناة الحدث اليوم، إنه مرفوض تماما حديث طرفي العلاقة الزوج والزوجة عن علاقاتهما القديمة في الارتباط أو الزواج السابق وغير ذلك، لأن تلك الأحاديث تفتح ملفا داخل كل شخص يحمل مقارنات وتساؤلات عدة قد تؤدي لحدوث مشكلات قد تصل للطلاق.



