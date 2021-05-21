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خبيرة علاقات أسرية تكشف أضرار الحديث عن العلاقات السابقة أمام شريك الحياة (فيديو)

الجمعة 21/مايو/2021 - 07:17 ص
ايمان الريس
ايمان الريس
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قالت الدكتورة إيمان الريس، استشاري العلاقات الأسرية، إن الرجل يجب عليه أن يكون رحيما بزوجته ويشعر بها، ولا يكون قاسيا عليها، وبعض الأزواج لديه صفات قد تجعل الزوجة تنفر منه مثل القسوة وعدم النظافة الشخصية وقصصه القديمة في الارتباط والتي يتحدث عنها بشكل متكرر.

وأضافت الدكتورة إيمان الريس خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد، على قناة الحدث اليوم، إنه مرفوض تماما حديث طرفي العلاقة الزوج والزوجة عن علاقاتهما القديمة في الارتباط أو الزواج السابق وغير ذلك، لأن تلك الأحاديث تفتح ملفا داخل كل شخص يحمل مقارنات وتساؤلات عدة قد تؤدي لحدوث مشكلات قد تصل للطلاق.

وتابعت إيمان الريس، أن الحديث عن العلاقات السابقة إضافة إلى فراغ الزوجة يؤدي للمشكلات بين الزوجين، حيث تسأل الزوجة زوجها طوال الوقت أين ذهبت وماذا فعلت ولماذا تأخرت وغيرها من الأسئلة التي قد تحمل الشكوك، موضحة أن الرجل يحب أنه يكون لديه جزء من الحرية الشخصية في حياته.

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بوابة الفجر اميرة عبيد الفجر

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