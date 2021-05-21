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استشاري علاقات أسرية: الرجل الواثق في نفسه يفرح لنجاح زوجته ويدعمها (فيديو)

الجمعة 21/مايو/2021 - 07:18 ص
ايمان الريس
ايمان الريس
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قالت الدكتورة إيمان الريس «استشاري العلاقات الأسرية»، إن الرجل مسئول بشكل كامل عن نجاح العلاقة الأسرية مع زوجته، مشيرة أنه يجب على الزوج أن يتغزل في زوجته حتى لو على سبيل المزاح أو الكذب.

وأضافت إيمان الريس خلال حوارها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، يجب على الزوجين احترام الخصوصية فلا يجوز لأحدهما أن يبوح بأسرار البيت للآخرين.

وتابعت «استشاري العلاقات الأسرية»، يجب على الزوج أن يقدر زوجته أمام الآخرين يحترم ذاتها، مضيفة أن الزوج السوي هو من يريد أن يرى زوجته ناجحة في عملها وبيتها ويساعدها على ذلك، مشيرة أن الرجل لا يفضل الارتباط بالمرأة العنيدة لصعوبة إقناعها أو التعامل معها.

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