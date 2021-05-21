استشاري علاقات أسرية: الرجل الواثق في نفسه يفرح لنجاح زوجته ويدعمها (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان الريس «استشاري العلاقات الأسرية»، إن الرجل مسئول بشكل كامل عن نجاح العلاقة الأسرية مع زوجته، مشيرة أنه يجب على الزوج أن يتغزل في زوجته حتى لو على سبيل المزاح أو الكذب.





وأضافت إيمان الريس خلال حوارها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، يجب على الزوجين احترام الخصوصية فلا يجوز لأحدهما أن يبوح بأسرار البيت للآخرين.



