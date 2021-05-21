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اليوم.. ذكرى رحيل نادية عزت

الجمعة 21/مايو/2021 - 07:54 ص
بوابة الفجر
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تحل اليوم الجمعة، ذكرى رحيل الفنانة نادية عزت، حيث رحل في مثل هذا اليوم 21 مايو 2011.


نادية عزت، حاصلة على بكالوريوس فنون جميلة عملت في الإذاعة وفي المسرح أيضًا نوعت أدوارها ولمعت أكثر في التليفزيون.

 بدأت مسيرتها الفنية في عام 1959 وكان آخر اعمالها المسلسل الإذاعي قصة حبي الذي قدمته في عام 2010.

من أهم افلامها

بقايا عذراء
المجانين في نعيم
التلميذة والأستاذ
عائلات محترمة
اهل القمة
ارزاق يا دنيا
جبروت امرأة
الخونة
الثعلب والعنب
إنذار بالطاعة
مغامرات رشا
محاكمة علي بابا
بلطية العايمة
الضحايا

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