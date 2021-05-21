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أسعار اللحوم اليوم الجمعة 21-5-2021

الجمعة 21/مايو/2021 - 08:23 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار اللحوم اليوم الجمعة، في السوق المحلي ولك بعد انقضاء فترة شهر رمضان وعيد الفطر وتراجع واردات مصر من اللحوم مع  زيادة الانتاجية المحلية، وذلك بحسب ما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
 
 
وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز، بين 120-140 جنيها، أسعار اللحوم الضأن 130-150 جنيها للكيلو، والجملي 100-120 جنيها للكيلو.

 
وسجل سعر كباب الحلة، بين 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.
 
واستقرت أسعار الموزة الكندوز، تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو ، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.  


حققت الواردات المصرية من اللحوم تراجعا ملحوظا خلال شهر فبراير الماضي، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمتها 127 مليون دولار، بينما كانت 143.9 مليون دولار في شهر فبراير عام 2020، بنسبة تراجع بلغت نحو 11.7%.
 
وتوضح البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات اللحوم جاءت ضمن قائمة السلع الأكثر تراجعا في شهر فبراير الماضي، والتي تصدرتها واردات البترول الخام، حيث بلغت قيمة الواردات منها نحو 214.3 مليون دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل 548.7 مليون دولار في شهر فبراير عام 2020، بتراجع بلغت نسبته نحو 61%، كما تراجعت قيمة الواردات من مواد كيماوي عضوية وغير عضوية وسجلت نحو 176 مليون دولار في فبراير الماضي، مقابل 199 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة تراجع بلغت 11.6%.
 
وبلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 3.34 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، مقابل 3.38 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 1.2٪، وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 2٪، حيث بلغت 2.69 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، مقابل 2.75 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، كما تراجعت قيمة الواردات بنسبة 1.6٪، حيث بلغت 6.03 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي مقابل 6.13 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق 2020.

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