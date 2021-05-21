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سلمان خان يطلب من جهوره بعدم مشاهدة النسخ المقرصنة من Radhe

الجمعة 21/مايو/2021 - 08:38 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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سلمان خان يطلب من جهوره بعدم مشاهدة النسخ المقرصنة من Radhe

طالب النجم سلمان خان من جمهوره، الذهاب لصالات العرض السينمائية لمشاهدة فيلمه الجديد "رادهي"، وعدم مشاهدته عبر النسخ المسربة.

تعرض فيلم النجم سلمان خان الجديد "رادهي"، للقرصنة وتم طرحه للعرض على مواقع الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بعد عرضه بصالات العرض.

وبحسب موقع انديا توداي، تقدمت شركة الإنتاج السينمائي زي انترتيمنت بدعاوي قضائية ضد عدد من المواقع الالكترونية التي ساهمت بشكل مباشر في تسريب الفيلم.

وطرح الفيلم للعرض في موسم عيد الفطر الماضي.

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