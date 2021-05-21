سلمان خان يطلب من جهوره بعدم مشاهدة النسخ المقرصنة من Radhe



تعرض فيلم النجم سلمان خان الجديد "رادهي"، للقرصنة وتم طرحه للعرض على مواقع الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بعد عرضه بصالات العرض.



وبحسب موقع انديا توداي، تقدمت شركة الإنتاج السينمائي زي انترتيمنت بدعاوي قضائية ضد عدد من المواقع الالكترونية التي ساهمت بشكل مباشر في تسريب الفيلم.



وطرح الفيلم للعرض في موسم عيد الفطر الماضي.



طالب النجم سلمان خان من جمهوره، الذهاب لصالات العرض السينمائية لمشاهدة فيلمه الجديد "رادهي"، وعدم مشاهدته عبر النسخ المسربة.