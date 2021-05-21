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صراع اللقب.. موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني

الجمعة 21/مايو/2021 - 08:30 ص
اتلتيكو مدريد
اتلتيكو مدريد
ريهام عبد المحسن
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تتجه أنظار عشاق الدوري الإسباني لمتابعة مباراة أتلتيكو مدريد وبلد الوليد وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإسباني.

في آخر مبارتين له في الدوري الإسباني, حقق أتلتيكو مدريد الفوز على ريال سوسيداد ثم أوساسونا وقدم لاعبو الأتلتيكو مباراتين رائعتين خاصة في مواجهة أوساسونا وانتزعوا الفوز المتأخر عقب خروجهما بتعادل سلبي بطعم الفوز من ملعب كامب نو أمام برشلونة.

ويخوض أتلتيكو مدريد مرحلة الحسم و مباراته الأخيرة في الليجا، حيث يمتلك فرصة حسم مصيره بأقدام لاعبيه.

يحتل أتلتيكو مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 83 نقطة ويتفوق على جاره اللدود ريال مدريد بفارق نقطتين بينما يحتل فريق بلد الوليد المركز التاسع عشر قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة وقد ودع الدوري بالفعل وهبط إلى دوري الدرجة الثانية.

ومن المقرر أن يستضيف إستاد نويفو خوسيه زوريلا معقل بلد الوليد مباراة أتلتيكو مدريد وبلد الوليد يوم السبت الموافق 22 مايو 2021 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات االعربية المتحدة وذلك في إطار الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري الإسباني.

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