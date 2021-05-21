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"من حقه إن نترحم عليه"..بهذه الكلمات محمد نجاتي ينعي الفنان الراحل سمير غانم

الجمعة 21/مايو/2021 - 09:10 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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نعى الفنان محمد نجاتي الفنان الراحل سمير غانم الذي توفي مساء أمس عقب معاناة مع المرض، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشر محمد نجاتي صورة للفنان الراحل سمير غانم، وعلق عليها قائلاً :"مدرسة بكل المقاييس، الأستاذ سمير غانم هو صاحب مدرسة المضحكاتي و دي مدرسة صعبة؛ لإن أي حد ينفع يمثل الكوميديا الموقف لأنها بتكون معتمده علي عناصر أخرى بخلاف الممثل لكن مش أي حد يقدر يقف لوحده كده و يضحكك".

وتابع محمد نجاتي قائلاً:"سمير غانم كان بيضحكك، من حقه دلوقتي علينا ان نترحم عليه و نطلب له المغفره من الله عز و جل و ان يجعل مأواه الجنه هو و كل موتانا آمين".

وفي سياق آخر، شارك محمد نجاتي مؤخرًا في مسلسل"ورا كل باب"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ سميح النقاش،
ﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار، بطولة صابرين، ياسر فرج، يوسف عثمان، محمد العمروسي، هايدي رفعت.

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