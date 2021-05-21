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الجرام يبدأ بـ131.94 ريال.. ارتفاع أسعار الذهب في السعودية
الجمعة 21/مايو/2021 - 09:13 ص
الفجر السعودي
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ارتفعت أسعار الذهب في السوق السعودية، اليوم الجمعة، بصورة طفيفة، بالرغم من تراجع أسعار المعدن النفيس عالميًا.
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، اليوم إلى 226.18 ريال (60.31 دولار)، فيما صعد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في السعودية)، إلى 197.91 ريال (52.78 دولار).
وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، إلى 169.64 ريال (45.24 دولار).
وصعد سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، إلى 131.94 ريال (35.18 دولار).
وبلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية 7038.75 ريال (1877 دولارًا).. أما سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) فبلغ 1583.27 ريال (422.20 دولار).
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