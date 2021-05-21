اسعاد يونس تنعي سمير غانم بكلمات مؤثرة: "وداعا يا صاحب الفضل"





نعت الفنانة اسعاد يونس، أمس الخميس الموافق 20/5/2021، وفاة الفنان سمير غانم الذي رحل إلى مثواه الأخير عن عمر ناهز 84 عاما.





وقالت اسعاد يونس عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "وداعا يا صاحب الفضل، يا رفيق الرحلة، يا شقيق الروح، يا أطيب وأحن خلق الله، يا ضحكة مصر وطيابة قلبها، يابو نفس نقية وراضية، وداعا يا الغالي بالقوي، السلام أمانة يا حبيبي وإلى الملتقى".





وكشف الفنان حسن الرداد، أن فيروس كورونا ليس سبب وفاة الفنان الكبير سمير غانم، وذلك من خلال تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قال فيها: "إنا لله وإنا اليه راجعون.. وداعا حمايا الغالى واطيب إنسان قابلته في حياتى، ارجو قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة والدعاء له بالرحمة إن شاء الله ملحوظة: الوفاة ليست بسبب كورونا".



