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نجاح المبادرة المصرية.. وقف اطلاق النار في غزة بعد 11 يوما من القصف ومئات الشهداء والجرحى

الجمعة 21/مايو/2021 - 09:23 ص
وقف اطلاق النار في غزة
وقف اطلاق النار في غزة
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نجاح المبادرة المصرية.. وقف اطلاق النار في غزة بعد 11 يوما من القصف ومئات الشهداء والجرحى

أكدت مصادر فلسطينية وإسرائيلية بدء وقف اطلاق النار في غزة وفلسطين ككل في الثانية من صباح اليوم الجمعة، وذلك بعد 11 يومًا من القصف المتواصل، الذي أدى لسقوط مئات الشهداء والجرحى.

وقف اطلاق النار في غزة
وأكد مسؤول في حركة حماس لوكالة "رويترز"، بدء وقف اطلاق النار في غزة مع إسرائيل في الثانية من صباح الجمعة، فيما تطابقت هذه الأنباء مع ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية عن أن وقف اطلاق النار في غزة والهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين تبدأ في الساعة الثانية من صباح الجمعة، فيما وافق المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل على وقف اطلاق النار في غزة، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

وجرى التوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار في غزة "متبادل ومتزامن" في قطاع غزة، برعاية مصرية، اعتبارا من الساعة (02:00) فجر الجمعة 21 مايو بتوقيت فلسطين.

وستقوم القاهرة بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية؛ لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.

ويمثل وقف اطلاق النار في غزة وكل فلسطين حصيلة جهود دبلوماسية مصرية ودولية، شاركت فيها الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأطراف دولية وعربية أخرى.

وجاء هذا الاتفاق بعد أن ارتفع عدد ضحايا العدوان على غزة اليوم، ووصلت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الحادي عشر على التوالي إلى 232 شهيدا، ودمار مهول في البنايات السكنية، والبنى التحتية، والمساجد، والكنائس، والمراكز الصحية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة حتى اللحظة إلى 230 شهيدًا، من بينهم 65 طفلاً، و39 سيدة، و17 مسنًا، إضافة إلى 1900 جريح بإصابات مختلفة.

وتواصل العدوان الإسرائيلي خلال مدة العدوان من الجو والبحر والبر على كل مدن ومخيمات قطاع غزة، مستهدفا المنازل والشقق السكنية والطرق الرئيسية والمنشآت والمصانع وكل مقومات الحياة في غزة، حسبما أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية.

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وقف اطلاق النار في غزة نجاح المبادرة المصرية قطاع غزه العدوان على غزة

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