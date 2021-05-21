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موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية.. اعرف الفئات الاكثر تاثيرا بالاصابة

الجمعة 21/مايو/2021 - 09:28 ص
موقع تسجيل لقاح كورونا
موقع تسجيل لقاح كورونا
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موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية.. اعرف الفئات الاكثر تاثيرا بالاصابة

موقع تسجيل لقاح كورونا | ذكرت وزارة الصحة والسكان أنّ موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، متوفر إلكترونيا لتسجيل طلبات الحصول على لقاح فيروس كورونا، ويحدد الموقع 3 فئات يختار من بينها الراغب في التسجيل للحصول على اللقاح، وهي:

1- العاملون في القطاع الطبي.

2- أصحاب الأمراض المزمنة.

3- فئات أخرى.

وبعد اختيار الفئة المستهدفة يملأ صاحب طلب التسجيل البيانات، وهي عبارة عن:

- الاسم الرباعي.

- السن والتاريخ المرضى.

- المنطقة المحددة لتلقى اللقاح.

- تسجيل رقم الهاتف المحمول، قبل أن يستقبل الشخص المسجل رسالة تحمل كود تحقق على هاتفه.

- تدوين الكود في الخانة المحددة.

- استكمال الخطوات بتحميل صورة من الرقم القومي اختياريا.

- أي شهادات مرضية للمواطن.

- يستكمل البيانات حتى يحصل على رقم الطلب الخاص للحصول على اللقاح.

- يصل الرقم في صورة رسالة نصية على الهاتف المحمول.

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بالتسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس، أنّ جميع اللقاحات آمنة وفعالة ولا داعٍ للقلق، كما أكدت أنّ مصر تستعد لتصنيع لقاح صيني مصري خلال الشهر الحالي بعد تسلم 1400 لتر من المواد الخام الخاصة بلقاح كورونا من المقرر أن نتسلمها في غضون يومين لانتاج أكثر من مليوني جرعة.

وأوضح الموقع الخاص بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا أنّ الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، هي: الأطقم الطبية المعنية بتشخيص وعلاج حالات الفيروس، تليها الأطقم الطبية بشكل عام.

وأضافت الوزارة أنّ الفئات الأكثر تأثرا بالإصابة حال حدوثها، هم: الفئات التالية:

1- المصابين بأمراض مزمنة (السكري، ارتفاع ضغط الدم، أمراض الصدر المزمنة، مرضى الفشل الكلوي).

2- المرضى ناقصي المناعة سواء بسبب أمراض أو أدوية.

3- مرضى الأورام.

4- كبار السن.

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