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المشيشي يتوجه إلى طرابلس لافتتاح المعرض التونسي الليبي

الجمعة 21/مايو/2021 - 09:29 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن في تونس أن رئيس الوزراء هشام المشيشي سيتزور العاصمة الليبية طرابلس لافتتاح المعرض التونسي الليبي حول إعادة الإعمار والتبادل التجاري، والذي سينطلق الأحد المقبل.

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وصرّح وزير التجهيز والاسكان والبنية التحتية في تونس كمال الدوخ بأن الوفد التونسي برئاسة المشيشي سيتوجه إلى ليبيا للمشاركة في معرض بخصوص إعادة الأعمار في ليبيا.

وأوضح الوزير أن المعرض سيجري بحضور "قرابة 150 عارضا من تونس في مختلف الاختصاصات وعلى رأسها مكاتب الدراسات والمقاولات والشركات المنتجة للمواد الغذائية".

ووصف وزير التجهيز والاسكان المعرض بأنه بمثابة "انطلاقة للتعاون بين تونس وليبيا وضرورة تحقيق اندماج تنموي كامل بين البلدين بهدف الولوج إلى السوق الإفريقية"، مشددا على أن "مستقبل تونس هو من مستقبل ليبيا".

ومن المقرر أن يتواصل المعرض من 23 إلى 25 مايو تحت شعار "تونس ليبيا بوابة نحو إفريقيا" بمشاركة أكثر من 480 عارضا، وبحضور 700 اقتصادي، 1200 شخص من تونس ، حسب مجلس الإعمال التونسي الإفريقي.

 وتشارك في  هذا المعرض قطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية، والطاقات المتجددة والخدمات والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية، والإسكان، والأشغال العامة.

وكان المشيشي قد استبق زيارته إلى ليبيا  بإجراء محادثات هاتفية مع نظيره في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، دارت حول دعم علاقات التعاون القائمة بين تونس وليبيا وسبل مزيد دفعها وتطويرها.

وأكد الجانبان خلال المكالمة الهاتفية حرص حكومتي البلدين على تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأشاد رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية الليبية  بالمستوى الرفيع للعلاقات الليبية التونسية، مؤكدا رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات التونسية في كل الميادين.

يذكر  أن زيارة الوزير الأول التزنسي إلى ليبيا، تعد الأولى من نوعها، منذ تولي السلطة التنفيذية الليبية الموقتة السلطة.

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ليبيا رئيس وزراء تونس المشيشي إعادة الاعمار

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