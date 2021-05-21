بهذه الكلمات..نيرمين الفقي تساند أسرة الفنان الراحل سمير غانم

حرصت الفنانة نرمين الفقي على مساندة أسرة الفنان الراحل سمير غانم بعد وفاته، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت نرمين الفقي صورة لها برفقة الفنان الراحل سمير غانم، وعلقت عليها قائلة:"ربنا يصبر دنيا وايمي ويشفي الجميله دلال عيد العزيز يا قادر يا كريم".



وكان الفنان الكبير سمير غانم قد رحل عن عالمنا مساء أمس بعد معاناة مع المرض.





وفي سياق آخر، شاركت نيرمين الفقي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "النمر"، وهو بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.