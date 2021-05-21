Advertisements

بهذه الكلمات..نيرمين الفقي تساند أسرة الفنان الراحل سمير غانم

الجمعة 21/مايو/2021 - 09:42 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
حرصت الفنانة نرمين الفقي على مساندة أسرة الفنان الراحل سمير غانم بعد وفاته، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت نرمين الفقي صورة لها برفقة الفنان الراحل سمير غانم، وعلقت عليها قائلة:"ربنا يصبر دنيا وايمي ويشفي الجميله دلال عيد العزيز يا قادر يا كريم".

وكان الفنان الكبير سمير غانم قد رحل عن عالمنا مساء أمس بعد معاناة مع المرض.


وفي سياق آخر، شاركت نيرمين الفقي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "النمر"، وهو بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 17 ساعة

بقيادة شيكابالا.. الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة الساحر

منذ حوالي 11 ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن وقف إطلاق النار في فلسطين

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف علي تفاصيل جنازة الفنان الراحل سمير غانم

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ يوم

عاجل - الصفقة الكبرى توافق على الانضمام إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يفاجئ حسين الشحات بقرار جديد

منذ حوالي 18 ساعة

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ يوم

عاجل - أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على طلائع الجيش

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 1153حالة جديدة

منذ حوالي 8 ساعات

بن شرقي يخطط للإنقلاب على الزمالك

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بعد وفاته.. تعرف على وصية سمير غانم بخصوص بناته

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تعرف السبب الحقيقي لوفاة سمير غانم

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 18 ساعة

حقيقة غياب "قفشة" عن مواجهة صن داونز

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:43 ص

بن شرقي يخطط للإنقلاب على الزمالك

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

06:50 م

عاجل - أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على طلائع الجيش

11:27 م

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

05:23 م

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 1153حالة جديدة

01:44 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله