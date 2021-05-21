حقيقة غياب "قفشة" عن مواجهة صن داونز

انتشرت في الساعات الماضية أنباء تفيد بغياب محمد مجدي قفشة نجم الأهلي وصانع ألعابه عن مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي مساء غد السبت.





ويلتقي الأهلي مع نظيره ماميلودي صن داونز عصر غد السبت على ملعب الأخير في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وقال أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للنادي الأهلي إن قفشة جاهز بنسبة 100 % للمشاركة مع المارد الأحمر أمام صن داونز.





وتفوق الأهلي على نظيره صن داونز في ملعب السلام قبل أسبوع بنتيجة هدفين مقابل لا شئ من توقيع طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.







