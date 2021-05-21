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عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم منتخب مصر

الجمعة 21/مايو/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر
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 اقترب ت إدارة الكرة بالأهلي، من حسم أولى صفقات الفريق الصيفية لتدعيم المارد الأحمر في الموسم المقبل.


وأنهى أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، الاتفاق مع كريم فؤاد ظهير النجوم المعار لفريق إنبي، على أن ينضم اللاعب للتتش مجرد انتهاء فترة إعارته مع الفريق البترولي.


وحسب مصدر بالأهلي، فإن إدارة الفريق الأحمر في طريقها لإنهاء الصفقة من إدارة فريق النجوم، باد تراجع إدارة إنبي عن تفعيل بند شراء اللاعب، ويتبقى الأمور المادية فقط بين إدارة الأهلي والنجوم.


ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز المقرر لها غدا السبت في الثالثة عصرا ضمن منافسات إياب دور الــ8 لدوري أبطال أفريقيا.

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