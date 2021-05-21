نجم برشلونة يقترب من خلافة رونالدو في يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن إمكانية تواجد أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة، بدل من البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف يوفنتوس خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.









ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة يرغب في القيام بثورة في الفريق هذا الصيف، وأحد اللاعبين الذين يريد رئيس النادي خوان لابورتا بيعهم هو جريزمان".









وتابعت:"يعد يوفنتوس وجهة مرجحة لجريزمان، خاصة لو رحل كريستيانو رونالدو، حيث يُخطط البرتغالي للرحيل، لكن حسم يوفنتوس مركز مؤهل لدوري الأبطال الموسم المقبل قد يكون حاسمًا لكلا النجمين في قراراتهما".









وأضافت:"إلى أن يوفنتوس يمكنه مناقشة ضم جريزمان على سبيل الإعارة، ودفع راتبه بالكامل، لكن ليس من الواضح ما إذا كان أنطوان شخصيًا يريد الرحيل عن صفوف الفريق الكاتالوني".









والجدير بالذكر أن جريزمان مرتبط بعقد مع برشلونة حتى صيف 2024، ولا يمكن ليوفنتوس ضم لاعبين بصفقة نهائية حاليًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.