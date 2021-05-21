Advertisements

نجم برشلونة يقترب من خلافة رونالدو في يوفنتوس

الجمعة 21/مايو/2021 - 10:01 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن إمكانية تواجد أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة، بدل من البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف يوفنتوس خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.


ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة يرغب في القيام بثورة في الفريق هذا الصيف، وأحد اللاعبين الذين يريد رئيس النادي خوان لابورتا بيعهم هو جريزمان".


وتابعت:"يعد يوفنتوس وجهة مرجحة لجريزمان، خاصة لو رحل كريستيانو رونالدو، حيث يُخطط البرتغالي للرحيل، لكن حسم يوفنتوس مركز مؤهل لدوري الأبطال الموسم المقبل قد يكون حاسمًا لكلا النجمين في قراراتهما".


وأضافت:"إلى أن يوفنتوس يمكنه مناقشة ضم جريزمان على سبيل الإعارة، ودفع راتبه بالكامل، لكن ليس من الواضح ما إذا كان أنطوان شخصيًا يريد الرحيل عن صفوف الفريق الكاتالوني".


والجدير بالذكر أن جريزمان مرتبط بعقد مع برشلونة حتى صيف 2024، ولا يمكن ليوفنتوس ضم لاعبين بصفقة نهائية حاليًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس جريزمان برشلونة

أخبار تهمك

بن شرقي يخطط للإنقلاب على الزمالك

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 18 ساعة

حقيقة غياب "قفشة" عن مواجهة صن داونز

منذ ساعة الا ربع

عاجل - أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على طلائع الجيش

منذ حوالي 11 ساعة

بقيادة شيكابالا.. الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة الساحر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تعرف السبب الحقيقي لوفاة سمير غانم

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف علي تفاصيل جنازة الفنان الراحل سمير غانم

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 17 ساعة

بعد وفاته.. تعرف على وصية سمير غانم بخصوص بناته

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الصفقة الكبرى توافق على الانضمام إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يفاجئ حسين الشحات بقرار جديد

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 1153حالة جديدة

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ يوم

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن وقف إطلاق النار في فلسطين

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ يوم

موضوعات متعلقة

هل يخطف يوفنتوس كريستيانو رونالدو من ريال مدريد؟

زميل ميسي يقترب من اللعب مع كريستيانو رونالدو

نجم يوفنتوس يخون كريستيانو رونالدو

وكيل كريستيانو رونالدو يحسم موقفه من الرحيل عن يوفنتوس

نجم يوفنتوس في برشلونة

نجم برشلونة يقترب من إشبيلية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:43 ص

بن شرقي يخطط للإنقلاب على الزمالك

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

06:50 م

عاجل - أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على طلائع الجيش

11:27 م

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

05:23 م

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 1153حالة جديدة

01:44 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله