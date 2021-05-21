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الولايات المتحدة تدرس فرض ضرائب على أسواق العملات المشفرة

الجمعة 21/مايو/2021 - 10:58 ص
بوابة الفجر
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أعلنت الولايات المتحدة أمس، أنها ستتخذ خطوات لفرض النظام على أسواق العملات المشفرة ومعاملاتها.

وقالت إنها ستتطلب بالإبلاغ عن أي تحويل بقيمة 10 الأف دولار أو أكثر ليتم إبلاغه إلى دائرة الإيرادات الداخلية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان: “تطرح العملة المشفرة بالفعل مشكلة كبيرة من خلال تسهيل النشاط غير القانوني على نطاق واسع بما في ذلك التهرب الضريبي”.

وأضافت الوزارة أنه في سياق نظام الإبلاغ عن الحسابات المالية الجديد، سيتم تغطية العملات المشفرة وحسابات تبادل الأصول المشفرة وحسابات خدمة الدفع التي تقبل العملات المشفرة، كما هو الحال مع المعاملات النقدية، سيتم أيضًا الإبلاغ عن الشركات التي تتلقى أصولًا مشفرة بقيمة سوقية عادلة تزيد عن 10 الأف دولار”.

جاء بيان وزارة الخزانة كجزء من إعلان أوسع حول جهود إدارة بايدن للقضاء على التهرب الضريبي وتعزيز الامتثال للضرائب بشكل أفضل.

ووفقًا لتقديرات وزارة الخزانة ، بلغ الفرق بين الضرائب المستحقة للحكومة الأمريكية وتلك المدفوعة بالفعل ما يقرب من 600 مليار دولار في عام 2019.

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