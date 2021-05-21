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الصين تقدم مساعدات إنسانية طارئة لفلسطين
الجمعة 21/مايو/2021 - 10:00 ص
وكالات
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قال تيان لين المتحدث باسم وكالة التعاون في مجال التنمية الدولية في الصين، اليوم الجمعة، إن حكومة بلاده ستقدم مساعدات إنسانية عاجلة إلى فلسطين في أقرب وقت ممكن.
وأضاف المتحدث، في بيان تم نشره على موقع الوكالة في شبكة التواصل الاجتماعي WeChat : "أطلقت الحكومة الصينية في 20 مايو، آلية استجابة إنسانية عاجلة لمساعدة الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، على التعامل مع الأزمة الإنسانية الطارئة، وإظهار روح الإنسانية الدولية".
وقد تم التأكيد في البيان، على أن الجانب الصيني سيقدم مساعدات إنسانية طارئة في أقرب وقت ممكن، وفقا لاحتياجات الجانب الفلسطيني، من أجل مساعدة فلسطين في تقديم المساعدة الطبية للمصابين والمتضررين وفي العمل الخاص بتوفير المأوى لللاجئين الذين فقدوا بيوتهم.
ولم يذكر البيان أية تفاصيل، عن ماهية هذه المساعدات الإنسانية الصينية.
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