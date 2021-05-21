"أشكرك على دنيا وإيمي لإنهم شاربين طيبتك"..بهذه الكلمات يسرا اللوزي تنعي الفنان الراحل سمير غانم

نعت الفنانة يسرا اللوزي الفنان الراحل سمير غانم بكلمات مؤثرة، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت يسرا اللوزي صورة للفنان الراحل سمير غانم، وعلقت عليها قائلة :"رحم الله الأستاذ سمير غانم، كلنا موجوعين، كلنا مش مصدقين أو مش عايزين نصدّق، مش هييجى زيك تاني".



وتابعت يسرا اللوزي قائلة:"اسعدتنا و ضحكتنا أكتر بكتير مما تتخيل، يا رب تكون عارف الناس بتحبك قد إيه، ربنا يصبر كل محبينك و يشفى الأستاذة دلال".



وأضافت قائلة:"أنا شخصياً أحب أشكرك على دنيا وإيمي؛ لإنهم شاربين طيبتك و إنسانيتك و موهبتك و خفة دمك".



وفي سياق آخر، شاركت يسرا اللوزي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل" بين السما والأرض"، وهو بطولة هاني سلامة، درة، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ.