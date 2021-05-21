ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الجمعة

يستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي 2020-2021.









يتصدره تادي الزمالك جدول ترتيب الدوري بفارق 10 نقاط عن غريمه التقليدي الأهلي، لحين خوض الأخير مبارياته المؤجلة.









وحقق نادي الزمالك فوزًا ثمينًا على نظيره طلائع الجيش مساءً أمس بهدفين مقابل هدف.





وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز كالآتي:-





1- الزمالك 51 نقطة

2- الأهلي 41 نقطة

3- المصري البورسعيدي 39 نقطة

4- بيراميدز 34 نقطة

5- مصر للمقاصة 33 نقطة

6- سموحة 32 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة

8- الاتحاد السكندري 31 نقطة

9- غزل المحلة 31 نقطة

10- إنبي 28 نقطة

11- طلائع الجيش 27 نقطة

12- الجونة 27 نقطة

13- المقاولون العرب 27 نقطة

14- الإسماعيلي 26 نقطة

15- أسوان 21 نقطة

16- البنك الأهلي 18 نقطة

17- وادي دجلة 16 نقطة

18- الإنتاج الحربي 13 نقطة