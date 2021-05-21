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عاجل.. وصول حسن الرداد لمستشفى الصفا

الجمعة 21/مايو/2021 - 10:13 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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وصل الفنان حسن الرداد منذ قليل لمستشفي الصفا؛ لإنهاء إجراءات خروج جثمان الفنان سمير غانم، استعدادًا لتشييعه، والصلاة عليه عقب صلاة الجمعة من مسجد المشير بالتجمع الخامس.


وكان الفنان سمير غانم قد رحل عن عالمنا أمس عن عمر ناهز الـ 84 عامًا، داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى الصفا التي كان يتلقى فيها العلاج، ومن المقرر أن تتلقى أسرته العزاء فيه على مقابر الأسرة بمدينة نصر، ومقابر الوفاء والأمل، حسبما أعلن الفنان حسن الرداد عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

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