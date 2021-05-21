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صراع اللقب.. موعد مباراة ريال مدريد مدريد وفياريال في الدوري الإسباني

الجمعة 21/مايو/2021 - 10:31 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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يترقب عشاق ريال مدريد مباراته أمام فياريال وذلك ضمن مباريات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإسباني والتي تعتبر حاسمة لبطل الليجا في الموسم الحالي.


وفشل الملكي في استغلال فرصة الجولة الخامسة والثلاثين الذهبية بتعادل برشلونة وأتلتيكو مدريد سلبيًا في كامب نو وسقط في فخ التعادل المخيب أمام إشبيلية بهدفين لكل منهما.


ولكن تمكن ريال مدريد من تحقيق الفوز في الجولتين الماضيتين أمام غرناطة بأربعة مقابل هدف ثم الفوز على أتلتيك بيلباو بهدف نظيف في الجولة الماضية ليحافظ على الأمل المتبقي له في التتويج باللقب.


ويسعى ريال مدريد للفوز على فياريال مع تعثر أتلتيكو مدريد في مباراته التي تقام في نفس التوقيت في الجولة الأخيرة أمام بلد الوليد.


يحتل ريال مدريد المركز الثاني خلف أتلتيكو مدريد المتصدر في جدول الليجا برصيد 81 نقطة بينما يحتل فياريال المركز السابع برصيد 58 نقطة.


وستنطلق مباراة ريال مدريد وفياريال يوم السبت الموافق 22 مايو 2021 على إستاد ألفريد ودي ستيفانو معقل فياريال في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات االعربية المتحدة وذلك في إطار الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري الإسباني.

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فياريال ريال مدريد الدوري الاسباني

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