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بشرى سارة لريال مدريد قبل مواجهة فياريال في جولة الحسم
الجمعة 21/مايو/2021 - 11:00 ص
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أنباء سارا هبطت على الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد خلال مران الفريق اليوم، ضمن التحضيرات لمواجهة فياريال بالجولة الأخيرة من عمر بطولة الدوري الإسباني.
ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن زيدان تمكن من الاعتماد على المدافع رافائيل فاران جميع التدريبات حيث تعافى اللاعب تماما وسيكون متاحا للمشاركة في اللقاء".
بينما شارك سيرجيو راموس في جزء من المران الجماعية، واستكمل عمله الفردي، لتزداد خياراته للتواجد في المباراة.
وعلى الجانب الآخر، استمر كارفاخال ولوكاس فاسكيز وميندي برنامجهم العلاجي في صالة الألعاب الرياضية، ولكن لا يزال توني كروس في الحجر الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا.
والجدير بالذكر أن كانت بدءً الفريق المران بالإحماء ثم الضغط والاستحواذ، وأجرت بعض التدريبات التكتيكية، قبل أن ينتهي المران بمباريات مُصغرة.
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