بشرى سارة لريال مدريد قبل مواجهة فياريال في جولة الحسم

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أنباء سارا هبطت على الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد خلال مران الفريق اليوم، ضمن التحضيرات لمواجهة فياريال بالجولة الأخيرة من عمر بطولة الدوري الإسباني.









ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن زيدان تمكن من الاعتماد على المدافع رافائيل فاران جميع التدريبات حيث تعافى اللاعب تماما وسيكون متاحا للمشاركة في اللقاء".









بينما شارك سيرجيو راموس في جزء من المران الجماعية، واستكمل عمله الفردي، لتزداد خياراته للتواجد في المباراة.









وعلى الجانب الآخر، استمر كارفاخال ولوكاس فاسكيز وميندي برنامجهم العلاجي في صالة الألعاب الرياضية، ولكن لا يزال توني كروس في الحجر الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا.









والجدير بالذكر أن كانت بدءً الفريق المران بالإحماء ثم الضغط والاستحواذ، وأجرت بعض التدريبات التكتيكية، قبل أن ينتهي المران بمباريات مُصغرة.