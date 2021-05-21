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تعيين كريم إسماعيل نائب الرئيس للجنة الاستثمار الرياضي
الجمعة 21/مايو/2021 - 10:25 ص
محمود الشيخ
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قامت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بإجراء عدة تغييرات في تشكيل اللجان الخاصة به وتم الاستعانة بالعديد من الأسماء والخبرات القوية في مختلف المجالات.
حيث تم اعتماد التشكيل الآتي: المهندس عبد الرحمن سليمان رئيسا للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
المهندسة عبير لهيطة رئيس لجنة المراءة الأفريقية.
السيد/ سيف اليزل نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المهندس كريم إسماعيل نائب رئيس لجنة الاستثمار الرياضي.
د.داليا ابوالمجد نائب رئيس لجنة العلاقات الحكومية وشؤؤن الاتصال.
السيدة باتيستا سارة نائب الرئيس للجنة المراءة الأفريقي.
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