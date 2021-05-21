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ولي العهد يهنئ الرئيس اليمني بذكرى يوم الوحدة لبلاده

الجمعة 21/مايو/2021 - 10:31 ص
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيًا لحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق الأمن والاستقرار.

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