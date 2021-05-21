Advertisements
ولي العهد يهنئ الرئيس اليمني بذكرى يوم الوحدة لبلاده
الجمعة 21/مايو/2021 - 10:31 ص
الفجر السعودي
Advertisements
بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.
وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيًا لحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق الأمن والاستقرار.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements