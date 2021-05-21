سامح الشيمي يعلن مشاركته بحملة دعم غزة من خلال قافلة حزب مستقبل وطن









أعلن النائب سامح الشيمي، عضو مجلس الشيوخ، دعمه لكافة توجهات القيادة السياسية في دعم الدولة الفلسطينية الشقيقة، وما تلاها من إجراءات لمساندة ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق، لاسيما بعد مبادرة إعادة الإعمار في غزة وتحصيص نحو 500 مليون دولار لدعم ذلك التوجه.





كما أعلن الشيمي، مشاركته في حملة دعم غزة من خلال قافلة حزب مستقبل وطن، من خلال فيديو بثه عضو مجلس الشيوخ معبرا فيه عن امتنانه لهذا الدعم الذي يأتي في ضوء مساندة الأشقاء والوقف إلى جوارهم وقت المحن، تعبيرا عن الدور التاريخي الذي تقوم به مصر لمساندة القضية الفلسطينية.





وقال عضو مجلس الشيوخ في الفيديو، بسم الله الرحمن الرحيم " وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ"، صدق الله العظيم، إنه تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لدعم أشقائنا وأخواتنا بفلسطين وانطلاقا من مسئوليتنا الوطنية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق وبناء على توجيهات رئيس حزب مستقبل وطن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والسيد اشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن أتشرف بأن أكون مشاركا في حملة دعم غزة من خلال قافلة حزب مستقبل وطن.