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أسرة الفنانة نادية العراقية تُعلن استقبالهم للعزاء لمدة ثلاثة أيام بالإسكندرية

الجمعة 21/مايو/2021 - 10:34 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلنت أسرة الفنانة الراحلة نادية العراقية في بيان لهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن إقامة عزاء لوالدتهم، وذلك في منطقة ميامي بالإسكندرية، لمدة 3 أيام متواصلة.

وجاء في بيانهم :"قررت أسرة الراحلة إلى لقاء ربها نادية العراقية إقامة العزاء بمحيط الأسرة بالإسكندرية بمنطقة ميامي لمدة 3 أيام تنتهي يوم الأحد القادم مع الاستمرار بتوزيع صدقات الرحمة يومياً".

وفي سياق آخر، شاركت الفنانة نادية العراقية في الماراثون الدرامي لشهر رمضان 2021، من خلال مسلسل" أحسن أب"، وهو من تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع هاجر أحمد أحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التونى.

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