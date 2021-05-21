منافسات ساخنة ببطولة ياسين منصور للجولف









تنطلق اليوم الجمعة منافسات بطولة نادى بالم هيلز للجولف على كأس ياسين منصور فى نسختها الخامسة.

يشارك فى البطولة 60 لاعبا ولاعبة يتنافسون على مدار يومين للوصول الى منصة التتويج والحصول على كأس ياسين منصور للجولف.

يأت فى مقدمة المتنافسين حامل اللقب لاعب منتخبنا الوطنى للجولف ماجد عبد التواب والذى يسعى للحفاظ على الكأس للمرة الثانية على التوالى .

ولكن ينتظر أن تصطدم طموحات عبد التواب برغبة بطلى الجمهورية السابقين لاعب منتخب مصر الوطنى ممدوح الشيخ والدولى عبد المنعم الشافعى فى تحقيق الفوز ايضا وحمل الكأس .

وينتظر أن تشهد البطولة منافسة قوية فى ظل وجود أكثر من لاعب متميز امثال عمرو ناجى وصاحب الخبرات العريضة نجم منتخب مصر السابق تيمور ابو الخير وشريف سلام وبيللى راتب ولاعب منتخب مصر احمد مصيلحى و كميل بن سودة وسيف بلال وحسين حسنى.

وفى منافسات السيدات هناك لاعبة منتخب مصر دينا ابو العلا وآمال راتب وفرح ابو العلا والصاعدة تاليا سمير .