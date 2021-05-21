ليفاندوفسكي يقترب من الرحيل عن بايرن ميونخ

بات مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ، روبرت ليفاندوفسكي على أن يغادر ، قلعة "أليانز أرينا" مع نهاية الموسم الحالي في الميركاتو الصيفي المقبل وينتقل إلى تجربة جديدة في مسيرته الكروية.









وجاء اسم ليفاندوفسكي في بعض التقارير الصحفية بإمكانية الرحيل عن بايرن ميونخ، مع وجود بعض الاهتمامات من قبل أندية مانشستر سيتي، تشيلسي وباريس سان جيرمان.









ولكن أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن ليفاندوفسكي لديه رغبة في الانتقال إلى برشلونة، رغم أن الوضع الاقتصادي للنادي الكتالوني ليس على ما يرام مع بداية فيروس كورونا المستجد.









ومن المقرر أن ينتهى عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ في يونيو 2023، ولا يرغب النادي الألماني في بيعه نظرًا لأدائه المميز في السنوات الأخيرة وإحرازه 40 هدفًا في الموسم الحالي حتى الآن من بطولة الدوري الألماني.









ولكن يظل الأقرب لضم ليفاندوفسكي حتى الآن هو تشيلسي، في ظل رغبة النادي الإنجليزي في التخلص من، تيمو فيرنر، الذي لم ينجح داخل "ستامفورد بريدج" وقد ينتقل إلى بايرن ميونخ في صفقة تبادلية مع البافاري.