عاجل.. لحظة خروج جثمان سمير غانم من مستشفى الصفا

بدأ منذ توافد عدد كبير من نجوم الفن أثناء تشييع جنازة الفنان الراحل سمير غانم، وعلى رأسهم الفنان منير مكرم، والفنانة ميرفت أمين، والإعلامية بوسي شلبي.



كما تحرك جثمانه من المستشفى إلى مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس استعدادًا لأداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الجمعة.





وكان الفنان سمير غانم قد رحل عن عالمنا أمس عن عمر ناهز الـ 84 عامًا، داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى الصفا التي كان يتلقى فيها العلاج، ومن المقرر أن تتلقى أسرته العزاء فيه على مقابر الأسرة بمدينة نصر، ومقابر الوفاء والأمل، حسبما أعلن الفنان حسن الرداد عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".