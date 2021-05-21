Advertisements

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز وسط مفاجأت بالجملة

الجمعة 21/مايو/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر
Advertisements
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته اليوم الجمعة لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا.


واستقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء على تشكيلته لمواجهة فريقه السابق.

ومن المتوقع أن يبدأ أمام صن داونز بتشكيل يضم كلا من:

محمد الشناوي في حراسة المرمى
خط الدفاع، محمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف
خط الوسط، عمرو السولية وإليو ديانج ومحمد مجدي أفشة
خط الهجوم، حسين الشحات وطاهر ومحمد شريف

ومن المقرر أن تقام المباراة غدا السبت في الثالثة عصرا، ضمن منافسات إياب دور الــ8 لدوري أبطال أفريقيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني يستقر مواجهة صن داونز

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على طلائع الجيش

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يفاجئ حسين الشحات بقرار جديد

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ يوم

بن شرقي يخطط للإنقلاب على الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 1153حالة جديدة

منذ حوالي 10 ساعة

بشرى سارة لريال مدريد قبل مواجهة فياريال في جولة الحسم

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 18 ساعة

بقيادة شيكابالا.. الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة الساحر

منذ حوالي 13 ساعة

بعد وفاته.. تعرف على وصية سمير غانم بخصوص بناته

منذ حوالي 15 ساعة

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ يوم

عاجل.. وزيرة الصحة تستقبل أول دفعة من المواد الخام لتصنيع لقاح سينوفاك الصيني

منذ ساعة

عاجل - الصفقة الكبرى توافق على الانضمام إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

حقيقة غياب "قفشة" عن مواجهة صن داونز

منذ ساعتين و 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

بيتسو موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد بيراميدز

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الوداد

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المريخ السوداني

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي وسط غيابات بالجملة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني وسط مفاجأت نارية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:43 ص

بن شرقي يخطط للإنقلاب على الزمالك

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

06:50 م

عاجل - أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على طلائع الجيش

11:27 م

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

05:23 م

بشرى سارة لريال مدريد قبل مواجهة فياريال في جولة الحسم

11:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله