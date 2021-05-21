موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز وسط مفاجأت بالجملة

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته اليوم الجمعة لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا.









واستقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء على تشكيلته لمواجهة فريقه السابق.





ومن المتوقع أن يبدأ أمام صن داونز بتشكيل يضم كلا من:





محمد الشناوي في حراسة المرمى

خط الدفاع، محمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف

خط الوسط، عمرو السولية وإليو ديانج ومحمد مجدي أفشة

خط الهجوم، حسين الشحات وطاهر ومحمد شريف





ومن المقرر أن تقام المباراة غدا السبت في الثالثة عصرا، ضمن منافسات إياب دور الــ8 لدوري أبطال أفريقيا.