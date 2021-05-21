Advertisements

ظريف يدعو بايدن لتغيير نهج الحظر على إيران لنجاح محادثات فيينا

الجمعة 21/مايو/2021 - 11:02 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements


شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على أن استمرار إجراءات الحظر الأمريكي كوسيلة ضغط، من قبل إدارة جو بايدن، أمر غير مقبول، داعيا بايدن لتغيير هذا النهج لنجاح محادثات فيينا.

وناقش ظريف خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل مساء الخمیس آخر التطورات في محادثات فيينا والتقدم المحرز خلالها.

وأشاد ظريف بجهود بوريل وزملائه في السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، منتقدا استمرار "الإرهاب الاقتصادي الأمريكي خلال الأشهر الخمسة الماضية"، قائلا إن "استمرار اجراءات الحظر غير القانونية واللاإنسانية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باعتبارها وسيلة ضغط، من قبل إدارة بايدن أمر غير مقبول، مشددا على أن التغيير الأساسي في هذا النهج كشرط أساسي لنجاح محادثات فيينا، هو قرار سياسي يتعين على بايدن اتخاذه.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ظريف بايدن ايران

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

منذ حوالي 17 ساعة

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ يوم

بن شرقي يخطط للإنقلاب على الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 51 دقيقة

بشرى سارة لريال مدريد قبل مواجهة فياريال في جولة الحسم

منذ أقل من ساعة

بعد وفاته.. تعرف على وصية سمير غانم بخصوص بناته

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على طلائع الجيش

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة غياب "قفشة" عن مواجهة صن داونز

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يفاجئ حسين الشحات بقرار جديد

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - الصفقة الكبرى توافق على الانضمام إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تستقبل أول دفعة من المواد الخام لتصنيع لقاح سينوفاك الصيني

منذ ساعة

بقيادة شيكابالا.. الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة الساحر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ يوم

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 1153حالة جديدة

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

ألمانيا تطالب بإجراء محادثات مباشرة مع إيران بعد مقتل قاسم سليماني

وزير الخارجية الإيراني يوجه رسالة الي ترامب عبر "تويتر"

رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي يسافر إلى إيران في مهمة لإزالة التصعيد

مسؤول السياسة الخارجية الجديد للاتحاد الأوروبي يلتقي بومبيو في واشنطن

الاتحاد الأوروبي يرفض ابتزاز تركيا بورقة اللاجئين (فيديو)

المفوضية الأوروبية تحذر تركيا بسبب محاولات الاستفزاز المتكررة (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:43 ص

بن شرقي يخطط للإنقلاب على الزمالك

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

06:50 م

عاجل - أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على طلائع الجيش

11:27 م

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

05:23 م

بشرى سارة لريال مدريد قبل مواجهة فياريال في جولة الحسم

11:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله