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سعر الدولار اليوم الجمعة 21-5-2021 في مصر





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.





البنك التجارى الدولى "cib"

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.