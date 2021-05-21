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بث مباشر.. مصر تستقبل أول دفعة من المواد الخام لبدء تصنيع لقاح سينوفاك
الجمعة 21/مايو/2021 - 11:09 ص
منى صموئيل
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نشرت وزارة الصحة والسكان بثا مباشرا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لاستقبال الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أول دفعة من المواد الخام بمطار القاهرة الدولي لتصنيع حوالي مليوني جرعة من لقاح «سينوفاك» الصيني.
واستقبلت وزيرة الصحة والسكان، 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم على متن الطائرة نفسها، في إطار جهود الدولة لتوفير لقاحات فيروس كورونا.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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