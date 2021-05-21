بث مباشر.. مصر تستقبل أول دفعة من المواد الخام لبدء تصنيع لقاح سينوفاك

نشرت وزارة الصحة والسكان بثا مباشرا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لاستقبال الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أول دفعة من المواد الخام بمطار القاهرة الدولي لتصنيع حوالي مليوني جرعة من لقاح «سينوفاك» الصيني.

واستقبلت وزيرة الصحة والسكان، 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم على متن الطائرة نفسها، في إطار جهود الدولة لتوفير لقاحات فيروس كورونا.