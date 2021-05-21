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دبلوماسي سابق: الموقف المصري كان نجاحا في إدارة أزمة ومأساة غزة (فيديو)

الجمعة 21/مايو/2021 - 11:12 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أكد السفير حمدي صالح، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الموقف المصري كان نجاحا في إدارة أزمة ومأساة قطاع غزة بسبب علاقات الدولة المصرية بالطرفين فضلا عن تقديم أفكار مرتكزة على خبرة تاريخية.

وأضاف "صالح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، أن مصر هي المظلة الوحيدة لقطاع غزة والجار القريب بالإضافة إلى أنها لا تقدم أفكار جزئية إنما تقدم مسارا للتحرك نحو السلام.

وأشار إلى أن المأساة التي شهدها قطاع غزة خلقت أزمة حقيقة في الولايات المتحدة، مضيفا أن إدارة جو بايدن واجهت للمرة الأولى انقساما حادا في الإدارة والكونجرس بسبب أن المأساة الإنسانية التي خلقتها إسرائيل فرضت نفسها على الرأي العام الأمريكي.

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مصر بوابة الفجر الموقف المصري الفجر

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