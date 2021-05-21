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والتر بواليا محذرا من صن داونز: سيفعلون أي شئ للتأهل

الجمعة 21/مايو/2021 - 11:13 ص
والتر بواليا
والتر بواليا
علي نبوي
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أكد والتر بواليا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن الفريق سيبذل أقصى جهده في مباراة صن داونز غدا السبت؛ لحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، والاقتراب خطوة جديدة من الوصول إلى الحلم المشترك بين اللاعبين والجماهير وهو التتويج بالنجمة العاشرة في إفريقيا.

وقال بواليا: «نعلم تماما أن صن داونز سيفعل أي شيء  كرويا؛ للتأهل وتعويض خسارته بهدفين دون رد في جولة الذهاب بالقاهرة، لكن إذا تحلينا بالروح والإصرار سيكون التأهل من نصيب الأهلي».

وشدد المهاجم الكونغولي على أن الأهلي الأقرب بشكل نظري للتأهل، وهو قادر على حسم الصعود من بريتوريا، لكن المباراة لن تكون سهلة على الطرفين، خاصة أن كل فريق يتطلع إلى تحقيق هدفه والوصول إلى الدور النصف النهائي في دوري أبطال افريقيا.

وأكد بواليا أن الحديث عن مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضه بركان سابق لأوانه بكل تأكيد، مشيرا إلى أن تركيز الفريق ينصب بشكل كامل في مباراة صن داونز المقرر إقامتها في الثالثة عصر غد على استاد لوكاس موريبي؛ من أجل ضمن التأهل وتحقيق أول الأهداف التي يتطلع إليها الفريق في المرحلة الحالية وهي التأهل إلى الدور النصف النهائي.

وأكمل مهاجم الأهلي: «حياة لاعب كرة القدم، تشبه الكتاب المليء بالحكايات، لاسيما اللاعب الذي يشارك مع الأهلي؛ لأنه يواجه تحديا جديدا كل يوم، وفي بطولة مختلفة، ويبحث دائما عن الوقوف على منصات التتويج والفوز بالبطولات.

واختتم بواليا تصريحاته بالتأكيد على أن جماهير الأهلي تستحق الشكر على دعمها الكبير للفريق في الأوقات الصعبة، وهم دائما وراء الفريق واللاعبين، لذلك نحن لن نخذلهم، وسوف نبذل أقصى جهد لتحقيق النتائج التي تسعدهم.

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