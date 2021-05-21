مدير منظومة الشكاوى: نحرص على سرعة الاستجابة لاستغاثات المواطنين

نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، في الاستجابة لعدد كبير من شكاوى المواطنين، من خلال التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، على مدار الأيام الثلاثة الماضية.



وقال الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: إن المنظومة تحرص على سرعة الاستجابة لشكاوى واستغاثات المواطنين، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تلقي وفحص شكاوى المواطنين وسرعة التفاعل معها.



واستقبلت المنظومة استغاثة مقدمة من المواطن (أ. م. ع)، المقيم بمركز ومنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، أفاد أن نجلته الرضيعة، تبلغ من العمر ثلاثة أيام، ومنذ ولادتها وهي مصابة بورم أسفل الظهر، كما أفاد المواطن في شكواه أن نجلته محجوزة بحضانة بأحد المستشفيات الخاصة التي لا تتوافر بها الخدمة الطبية اللازمة، والتمس والد الرضيعة سرعة إجراء جراحة عاجلة لاستئصال الورم، حفاظا على حياة نجلته.



فور تلقي الاستغاثة، تم التنسيق مع كل من الدكتور هاني امبابي، مدير مستشفى المنيرة العام، وهيئة الإسعاف لنقل وحجز الحالة بالمستشفى، وإجراء كافة التحاليل والفحوصات اللازمة فور وصولها، كما تم إجراء جراحة استئصال الورم (أسفل الظهر)، وحجزها بحضانة ما بعد الجراحة على جهاز تنفس، بالإضافة إلى توفير بروتوكول العلاج المناسب للرضيعة حتى استقرار حالتها الصحية.



وتطرق مدير المنظومة الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء إلى ورود شكاوى من المواطنين المقيمين بأحد مناطق حي العجوزة خلف نادي التوفيقية للتنس، بتضررهم الشديد نتيجة قيام أحد المقاولين المسئولين عن تنفيذ عملية تطوير المنطقة بتكسير الرصيف، منذ عدة أشهر، وترك الأعمال الموكلة إليه من إحلال وتجديد دون نهوها، الأمر الذي أصبح عائقًا أمام ساكني المنطقة، وتسبب في إزعاج قاطني العقارات.



وبالتواصل مع محافظة الجيزة، أفاد حي العجوزة أن المنطقة بالكامل دخلت في حيز عمليات الإحلال والتجديد، وجار استكمال إعادة الرصف في عدة شوارع محيطة بالمنطقة، كما تم تحرير 3 محاضر بيئية أرقام (34 – 72 – 88) لسنة 2021 لإلقاء مخلفات الحفر ضد المخالف (ح. ص. ع)، وأفاد مدير مشروعات الطرق بالحي أنه تمت إعادة الشيء لأصله وإزالة أسباب الشكوى.



وتلقت المنظومة عدة شكاوى من مواطنين مقيمين بقرية شابور – مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، أفادوا فيها تضررهم من تراكم مياه الأمطار والصرف الصحي أمام منازلهم نتيجة ارتفاع منسوب الشارع بأكثر من نصف متر من الأتربة، والتمسوا ضرورة تمهيد وتسوية المنطقة المقيمين بها، لسيولة حركة سير المواطنين والمركبات.



بتوجيه الشكوى إلى محافظة البحيرة، أفادت الوحدة المحلية لقرية شابور، أنه فور تلقي الشكوى، تم تشكيل حملة مكبرة من مسئولي التعديات والقسم الهندسي، وتمهيد المنطقة (محل الشكوى) ورفع عدد (5) نقلات بإجمالي (25) متر ردم زائد، وإزالة أسباب الشكاوى، في وجود بعض الشاكين.



ورصدت المنظومة عدة شكاوى واردة من سكان أحد العقارات بمدينة 15 مايو (مجاورة 34) بمحافظة القاهرة، أفادوا في شكواهم من تضررهم من وجود كسر بماسورة المياه الخاصة بالعقار، وتسريب المياه أسفل العقار، مما ينذر بتهديد لسلامة العقار والسكان المقيمين به.



بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أفاد جهاز مدينة 15 مايو، بتشكيل فرقة صيانة، فور تلقي الشكوى، والقيام بتغيير ماسورة المياه الرئيسية، وقام الشاكي بالتعليق على استجابة الوزارة بالشكر على سرعة الاستجابة، وإزالة أسباب الشكوى.

