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أسعار الذهب اليوم الجمعة 21-5-2021 بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

الجمعة 21/مايو/2021 - 11:17 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 21 مايو 2021.

متوسط أسعار الذهب اليوم الجمعة 21-5-2021 بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط يسجل 917 إلى 919

سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط يسجل 840 إلى 842

سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط يسجل 802 إلى 804

سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط يسجل 687 إلى 689

سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط يسجل 535 إلى 536

سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط يسجل 458 إلى 459

سعر الاونصة تسجل 28,505 إلى 28,576

سعر الجنيه الذهب يسجل 6,416 إلى 6,432

سعر الكيلو الذهب يسجل 916,571 إلى 918,857

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