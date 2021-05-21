



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 21 مايو 2021.





متوسط أسعار الذهب اليوم الجمعة 21-5-2021 بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية





سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط يسجل 917 إلى 919





سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط يسجل 840 إلى 842





سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط يسجل 802 إلى 804





سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط يسجل 687 إلى 689





سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط يسجل 535 إلى 536





سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط يسجل 458 إلى 459





سعر الاونصة تسجل 28,505 إلى 28,576





سعر الجنيه الذهب يسجل 6,416 إلى 6,432





سعر الكيلو الذهب يسجل 916,571 إلى 918,857



