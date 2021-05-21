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"عمرى ماحسيت زعل كده".. بكلمات مؤثرة عمرو وهبة ينعي الفنان الراحل سمير غانم

الجمعة 21/مايو/2021 - 11:19 ص
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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نعي الفنان عمرو وهبه، ملك الكوميديا سمير غانم بكلمات مؤثرة وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك"

كتب عمرو وهبه منشوًرا وعلق عليه قائلاً:"الواحد حضر وفيات لشخصيات عامه وفنانين كتير لكن عمرى ماحسيت زعل كده من كل الناس ولا اجماع على حب شخص كده، لا عمرنا سمعنا عن مشكله ليه ولا عمره زعل حد ولا عمره اتحسب على حد ضد حد".

أضاف قائلاً:"عايش كده يتبسط بانبساط الناس.. ربنا يرحمك يا استاذ سمير ويصبر حبايبك يارب".

رحل ملك الكوميديا سمير غانم أمس بعد صراع مع المرض ومن المقرر أن تعقد صلاه الجنازه اليوم بمسجد المشير

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