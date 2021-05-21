محافظ شمال سيناء: إنارة طريق العريش الدولي حتى قرية 6 أكتوبر

أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على الانتهاء من إنارة الطريق الدولي "العريش - القنطرة شرق"، بالكامل من بوابة العريش حتى بئر العبد وتدعيم الإنارة بالطريق حتى قرية ٦ أكتوبر.



وأضاف اللواء محمد عبد الفضيل، إن الطريق الدولي من اختصاص وزارة النقل، وأن هناك اتصالات مع وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكبارى لإدراج خطة رفع كفاءة وتطوير الطريق ضمن خطة الوزارة للعام المالي المقبل.



وأكد محافظ شمال سيناء، أن عمليات التطوير تشمل، رصف وإضاءة وتركيب كشافات إنارة، وعمل للدورات ومصدات وأماكن انتظار وخدمات على طول الطريق. مؤكدًا أن المحافظة على تواصل مع الجهات المختلفة لفض الخلاف على حدود قرية الأحرار ببئر العبد والمدينة المليونية التي تتبع محافظة بورسعيد.

