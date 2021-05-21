Advertisements

القوى العاملة تصرف 57 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ78 عاملا بإحدى شركات النسيج

الجمعة 21/مايو/2021 - 11:21 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال عن الموافقة علي صرف 57 ألفًا و335 جنيهًا من الصندوق بالوزارة لـ 78 عاملا بإحدى شركات النسيج بمحافظة الشرقية، نظرًا للظروف الاقتصادية التى تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

وأوضح سعفان، فى بيان، أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.
 
وكان قد وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف 3 ملايين و473 ألفًا و631 جنيهًا من الصندوق بالوزارة لـ 2658 عاملا بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، نظرًا للظروف الاقتصادية التى تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

أخبار تهمك

حقيقة غياب "قفشة" عن مواجهة صن داونز

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الأهلي يفاجئ حسين الشحات بقرار جديد

منذ حوالي 20 ساعة

بن شرقي يخطط للإنقلاب على الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تستقبل أول دفعة من المواد الخام لتصنيع لقاح سينوفاك الصيني

منذ ساعة

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ يوم

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 1153حالة جديدة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الصفقة الكبرى توافق على الانضمام إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

بقيادة شيكابالا.. الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة الساحر

منذ حوالي 13 ساعة

بشرى سارة لريال مدريد قبل مواجهة فياريال في جولة الحسم

منذ أقل من ساعة

بعد وفاته.. تعرف على وصية سمير غانم بخصوص بناته

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على طلائع الجيش

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:43 ص

بن شرقي يخطط للإنقلاب على الزمالك

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

06:50 م

عاجل - أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على طلائع الجيش

11:27 م

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

05:23 م

بشرى سارة لريال مدريد قبل مواجهة فياريال في جولة الحسم

11:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله